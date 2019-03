Alassio. Le vespe in vantaggio con il solito Lupo, vengono raggiunti e superati dal Pietra con En Nejmy e Rimassa, ma (al 94°) raggiungono il pareggio con Oxhallari.

“E’ stata una partita combattuta – afferma il bomber alassino Simone Lupo – noi siamo partiti bene, passando in vantaggio, subendo, poi, la reazione del Pietra che ci ha messo in difficoltà, ribaltando il risultato. Negli ultimi venti minuti siamo usciti alla grande, riuscendo a pareggiare con Oxhallari”.

“Il punto è importante, perchè muove la classifica e ci dà tanto morale in vista del rush finale, le squadre impegnate nella lotta salvezza sono tante e oggi alcuni risultati (ndr, le vittorie di Albenga, Rapallo e Molassana) complicano la situazione... Vogliamo in queste ultime partite a portare a casa i punti che servono per salvarci senza passare attraverso i play out... sarà dura ma abbiamo le potenzialità per centrare l’obiettivo, domenica abbiamo lo scontro diretto a Rapallo, che affronteremo con spirito vincente… poi con Rivarolese, Finale, Albenga, Imperia ci giochiamo tutto. Dobbiamo evitare di commettere disattenzioni che possono essere fatali, come in occasioni dei goal subiti con il Pietra… nelle ultime due gare abbiamo recuperato il risultato a tempo scaduto, questo vuol dire che la squadra ha gambe, cuore e carattere per centrare l’obiettivo finale”.