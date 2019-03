Alassio. Arriva al giro di boa “Pane pizza e creatività”, il progetto formativo voluto dall’Associazione Missione Autismo di Savona e svolto in collaborazione con Confartigianato Savona e il Centro di formazione Futura per l’integrazione e l’inclusione scolastica degli alunni con bisogni speciali.

L’arte “bianca” della panificazione come sfondo integratore di un percorso formativo che nella prima fase ha dato risultati straordinari, sia sotto il profilo relazionale e comunicativo, per tutti ed in modo particolare per gli alunni affetti da autismo.

Una didattica laboratoriale, rafforzata da un lavoro meta cognitivo, consentirà a tutti i partecipanti di concludere il corso con il saggio finale e la certificazione delle competenze acquisite nella manualità ma soprattutto nell’ambito relazionale e cognitivo.

Per le prime lezione sarà il presidente di Confartigianato Savona Enrico Meini, coadiuvato dai docenti di sostegno e dagli educatori, ad introdurre gli alunni ai fondamentali della panificazione, farine, lieviti, impasto, formatura e cottura, con attività tecnico pratiche svolte tra laboratorio ed aula.

Suddivisi in due gruppi, gli alunni impareranno a fare squadra attraverso la tecnica del cooperative learning, creando quel clima favorevole in grado di potenziare l’autostima e valorizzare tutti i singoli talenti.

Il progetto è coordinato dai docenti di sostegno Concetta Panuccio, Rosy Di Martino, Monica Menozzi, Vinci Corrado, Sara Casale, Anna Maria Romeo, Teresa Massabò, dall’educatrice Vania Tessitore, da Antonella Annitto, vicepreside del “Giancardi”, Mariano Cerro, direttore di Confartigianato, Fulvia Becco, coordinatrice di Futura, da Franco Laureri e Monica Barbera del Centro Studi dell’Alberghiero.

