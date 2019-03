Alassio, intensa attività di controllo dei carabinieri: un arresto e una denuncia

Alassio. Continuano le attività di controllo e presidio del territorio messe in atto dalle stazioni dei carabinieri dipendenti dalla compagnia di Alassio.

I militari di Andora ha tratto in arresto un 50enne che deve ancora scontare un mese per un residuo pena per delitti contro il patrimonio commessi negli anni 2017 e 2018.

I carabinieri di Cisano sul Neva, invece, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di obbligo di dimora nei confronti di una donna del posto, già sottoposta all’obbligo di firma, obbligo ripetutamente violato. L’autorità giudiziaria ha accolto la segnalazione di sostituzione della misura presentata dai carabinieri della cittadina e di conseguenza ha emesso il nuovo provvedimento cautelare.

Questa notte gli uomini del nucleo radiomobile hanno sorpreso una cittadina ucraina ubriaca alla guida. Per la straniera, residente a Milano, è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Sottoposto a controllo da parte dei carabinieri di Villanova d’Albenga, un giovane di Ortovero è stato trovato in possesso (per uso personale) di 7 spinelli. Il ragazzo è stato segnalato alla Prefettura.

Infine, questa mattina è in corso la “ tradizionale” passeggiata addestrativa dei cani del nucleo cinofilo nel “budello”, alla stazione ferroviaria, in spiaggia.

Nelle prossime ore il dispositivo operativo, soprattutto nelle fasce serali e notturne, sarà rinforzato con la presenza di altre pattuglie e di personale in borghese, che passerà al setaccio le aree isolate e le frazioni di Alassio e zone circostanti.