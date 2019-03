Alassio. E’ stato sorpreso dai poliziotti mentre utilizzava un fuoristrada in spiaggia. Protagonista dell’episodio un uomo residente ad Albenga.

L’uomo si trovava sulla spiaggia quando è stato fermato da una pattuglia della Polizia di Stato del commissariato di Alassio. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine avrebbe cercato di giustificare il suo gesto con motivazioni futili che, però, non hanno convinto gli agenti della Squadra Nautica in servizio di vigilanza per la tutela del Demanio Marittimo, intervenuti successivamente sul posto.

I poliziotti lo hanno quindi sanzionato contestandogli la violazione all’art. 1161 del Codice della Navigazione per occupazione abusiva di area demaniale.