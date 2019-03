Alassio, in arrivo la prima prova del circuito e-Enduro

Alassio. Sabato 16 e domenica 17 marzo si svolgerà la prima prova del circuito e-Enduro powered by Specialized 2019. Come da tradizione, Alassio è pronta a regalare un evento strepitoso offendo la sua piazza più importante, a ridosso del mare, come area expo e palco partenza ed arrivo per la gioia dei partecipanti e visitatori.

Tra i principali espositori troveremo come sempre Specialized, title sponsor del circuito, che ha già confermato la sua sponsorizzazione anche per il 2020, Brose con la recharge station a disposizione di tutti i partecipanti, Vittoria Tires con i propri pneumatici di altissima gamma e le sospensioni Fox; non mancheranno Deanisy, Double 3, Resolvbike, Mr.Wolf, Suntour.

Lo scorso anno fu una una vera battaglia dove gli oltre 160 concorrenti sfidarono il freddo e la pioggia mostrando il vero carattere del rider e-Enduro.

Quest’anno con l’arrivo di nuovi top riders come Marco Aurelio Fontana, Stefano Casadei, Marco Milivinti, Davide Sottocornola, Manuel Ducci, Stefano Ossati e Giacomo Dodino il livello agonistico si è alzerà notevolmente e tutti proveranno a scalzare dal podio Andrea Garibbo, vincitore assoluto del circuito nel 2018; mentre tra le donne chi sarà la nuova antagonista di Chiara Pastore? Stay tuned e che vinca il migliore.

Ricordiamo che a breve verranno comunicati piccole variazioni a regolamento del circuito e che durante la gara avremo nuovi strumenti di controllo sull’elettronica dei motori delle e-bike in diretto accordo con le case madri.

Le premesse sono ottime, la sede è fantastica, i percorsi sono al top, non resta che iscriversi. Il percorso di gara si snoderà sulla rete sentieristica dell’Alassio Outdoor Park e si svilupperà su due giri con un totale di quattro prove speciali per una lunghezza totale del percorso di circa 30 chilometri per 1.600 metri di dislivello.

Il primo giro misurerà circa 20 chilometri con un dislivello complessivo di 984 metri, dove sono previste due prove speciali molto scorrevoli, che non presenteranno punti di particolare difficoltà e sapranno far divertire tutti i riders; grazie al panorama mozzafiato della parte finale della prova speciale 2 sembrerà di fare un salto nel mare.

Dopo il CO con ricarica batterie si ripartirà per il secondo giro dove saranno previste altre due prove speciali, per una distanza di circa 11 chilometri, con un dislivello complessivo di 655 metri.

La PS3 ripercorrerà la prima parte della PS2 raggiungendo la cima più alta di Alassio, il monte Pisciavino a 597 metri, mentre la seconda parte presenterà tratti più tecnici.

La PS4, già utilizzata lo scorso anno, presenterà un primo tratto scorrevole e veloce ed un secondo più ripido ed impegnativo che terminerà in pieno centro Alassino.

Iscrizioni: www.e-enduro.it/iscrizioni

(per i tesserati F.C.I. le iscrizioni dovranno pervenire (oltre che attraverso il sito ufficiale del E-Enduro) anche alla Società organizzatrice di ogni singolo evento, tramite il Sistema Informatico Federale Fattore K entro il giovedì sera antecedente la gara)

ID Gara: 147342

Organizzatore: RivieraXfun con supporto della società Gesco spa, Comune di Alassio

Area expo: Piazza Partigiani

Area team: Piazza Pacini

Area lavaggio bici: Piazza Partigiani

Spogliatoi con bagni e docce: Via S. G. Bosco, 12 presso istituto Salesiano Madonna degli Angeli

Area Camper: Via Adelasia, 80 (ex parcheggio ospedale di Alassio)