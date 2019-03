società fantasma

Alassio, impresa edile sconosciuta al Fisco e con lavoratori in nero: una denuncia

La guardia di finanza ha accertato redditi non dichiarati per mezzo milione di euro, mentre un cantiere in una villa non era segnalato e impiegava operai non in regola

Più informazioni su Alassio

Alassio Albenga