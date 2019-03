Alassio: entrano nei negozi e chiedono soldi per iniziative del Comune, ma si tratta di truffe

Alassio. Entrano negli esercizi commerciali presentando una brochure con ipotetiche iniziative di animazione e marketing e spiegando che in nome e per conto del Comune di Alassio stanno cercando di cofinanziarle proprio grazie ai contributi privati. “Siamo di fronte ad un vero e proprio tentativo di truffa, peraltro in forma assai aggressivo posto che segnalazioni giungono da ogni dove in città”, commenta il presidente del Consiglio comunale Massimo Parodi.

“Abbiamo segnalato il fatto alle Forze dell’Ordine consegnando anche copia della documentazione che sarebbe stata consegnata in un esercizio commerciale – prosegue – Vorrei specificare che il Comune non sta effettuando alcuna raccolta fondi e che, qualora se ne ravvisasse l’opportunità, gli incaricati dovranno presentare ben altra documentazione: una delibera, una lettera di incarico, un ben più strutturato progetto”.

L’invito quindi è, “qualora ci si trovasse di fronte a questi malintenzionati, di rifiutare la proposta e non appena usciti dal negozio segnalare immediatamente l’episodio alle Forze dell’Ordine”, dice ancora il presidente del Consiglio comunale.

“Siamo impegnati nelle vie della città con controlli serrati allo scopo di arginare il fenomeno – aggiunge il comandante della Polizia Municipale Francesco Parrella – L’invito è a prestare la massima attenzione e segnalare comportamenti sospetti a noi o alle altre Forze dell’Ordine”.