Alassio, due notti di lavoro per i tecnici Sca sull’acquedotto: sostituite tre valvole

Alassio. Per due notti i tecnici della Sca hanno lavorato per la sostituzione di tre valvole di linea sulla tubazione in arrivo da Albenga.

Il cantiere, aperto in prossimità della discesa che conduce al porto turistico di Alassio, aveva lo scopo di ripristinare valvole da tempo inutilizzate e inutilizzabili che, ancora una volta, avranno lo scopo di ridurre il disagio in caso di rottura della tubazione che da Alassio, all’altezza dell’Hotel regina arriva ad Albenga.

“Eventuali rotture sulla tubazione, fino ad oggi – spiega Adriano Baldini, direttore tecnico Sca – lasciavano senz’acqua tutta l’utenza di Alassio e Laigueglia. Ora rotture nel tratto dall’Hotel Regina all’Essauira ad Albenga, oltre 2 km di rete idrica, non avranno ricadute sull’utenza alassina”.

“Si tratta di un intervento che rientra nei piani di ammodernamento della rete – spiega Emanuela Preve, presidente della Sca Srl – che abbiamo avviato anche in previsione della stagione estiva e del conseguente aumento dell’utenza”.

“Ho chiesto che l’intero intervento – aggiunge Marco Melgrati, sindaco di Alassio – fosse svolto durante la notte per non arrecare disagi alla cittadinanza e approfitto per ringraziare i tecnici della Sca per il prezioso lavoro svolto”.