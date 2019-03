Alassio, avviata la gara per la realizzazione di passeggiata Baracca

Alassio. E’ stata avviata la gara per passeggiata Baracca. Ad aprile è prevista l’assegnazione dei lavori e l’apertura del cantiere del primo lotto. Nel bilancio 2019 del Comune di Alassio sono stati finanziati anche i lavori del secondo lotto fino al Grand Hotel.

Terminati i lavori di passeggiata Graf e con l’apertura del cantiere di vico Mela, il Comune alassino aveva annunciato di indire la gara per l’intervento su passeggiata Baracca. Il bando di gara è stato pubblicato in questi giorni e prevede il primo lotto dei lavori dalla piazzetta sul lato mare della Chiesa dei Cappuccini fino all’Hotel Savoia.

“Per la verità – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Franca Giannotta – la delibera del Bilancio 2019, approvata dalla giunta e attualmente al vaglio dei Revisori dei Conti, prevede l’impegno di spesa anche per il secondo lotto, fino al Grand Hotel, per un totale di circa 400mila euro”.

“Anche in questo caso provvederemo a rifare la pavimentazione; anche laddove non esiste nulla se non uno strato di asfalto quasi del tutto divelto dal mare e dagli anni di intemperie e incuria – aggiunge Marco Melgrati, sindaco di Alassio – grandi basole come per le altre passeggiate, ringhiera in acciaio e illuminazione con lampioni artistici per conferire un senso di continuità artistica all’arredo cittadino. L’ho detto e lo ripeto: #alassiopiubella non vuole essere solo un hashtag”.