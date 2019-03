Alassio: ancora controlli in borghese, multati altri due “furbetti”

Alassio. Ancora controlli in borghese ad Alassio sul conferimento dei rifiuti. A farne le spese questa volta sono stati un residente e un turista, multati dopo essere stati colti in flagrante mentre buttavano la spazzatura in orari e con modalità errate.

“Si tratta della solita migrazione a valle della ferrovia per smaltire il rifiuto di casa – spiega Francesco Parrella, comandante della Polizia Municipale alassina – Un comportamento sul quale, anche grazie al servizio in borghese, riusciamo ad attuare un controllo più capillare ed efficace”.

“Le sanzioni – spiega Giacomo Battaglia, assessore all’Ambiente del Comune – sono state elevate in zone, a valle della ferrovia, relativamente alle quali abbiamo ricevuto numerose segnalazioni”.

Dall’entrata in vigore dell’ordinanza sono circa una trentina le contravvenzioni elevate dalla Polizia Municipale.