Al via Wheels for Ladies a Finale Ligure: ecco il \"focus\" sugli appuntamenti della prima giornata

Mancano ormai solo tre giorni all’inizio di “Wheels for Ladies – Festival dei Territori”, dal 29 al 31 marzo a Finale Ligure presso il Finale Freeride Outdoor Village.

Ecco un focus sulla giornata di venerdì 29 marzo, quella che aprirà la rassegna:

Venerdì mattina si parte con il corso principianti con Luca Ghigliani, corso avanzati a cura di Sebastian Petitjean, un vero “luminare” del settore, testimonial per Giant e corso di meccanica.

Le escursioni iniziano venerdì 29 marzo alle 14 con il tour che fino alla Grotta dei Falsari di Noli, uno dei più suggestivi scenari del Comprensorio affacciato sul Golfo Nolese. Chi volesse partecipare può confermare la propria iscrizione alle 8:30 all’entrata del camping. Ad attendere le escursioniste ci saranno le ormai storiche guide finalesi Simone Ravera e Danilo Basso.

L’Organizzatore Tecnico Alessandro Gennesi, che insieme all’ideatrice e organizzatrice Enza Marino ha visionato i vari sentieri, commenta: “Abbiamo puntato molto sul lato emozionale: W4L è un evento promozionale, culturale e turistico prima ancora che sportivo, quindi vogliamo che le ragazze si divertano, si rilassino e vivano con noi un’esperienza indimenticabile”.

E da questo punto di vista, le esperienze indimenticabili proseguiranno anche nel corso della serata. Ci racconta la simpatica Cinzia, dell’omonimo “Bar di Cinzia”, interno al Finale Freeride Outdoor Village: “Organizzeremo un divertente e sfizioso apericena aperto a tutti coloro che vorranno partecipare, curerò il buffet ma sarò sempre io a preparare la colazione per le oltre 60 partecipanti di questa edizione nelle tre mattine dell’evento. Mi sono trovata subito in sintonia con Enza: il nostro è un evento organizzato da donne per le donne”.

La serata proseguirà con la musica dei Lonesome Pynes. Il trio di polistrumentisti savonesi, formato dai gemelli Marco Oliveri (voce, chitarra acustica, armonica), Andrea Oliveri (voce, chitarre, mandolino, ukulele) e da Marco “Poldo” Poggio (batteria e percussioni), offrirà un coinvolgente viaggio musicale nella storia del country, delle ballads, del folk americano e dei grandi cantautori a stelle e strisce, più qualche brano dagli album di loro stessa composizione e pubblicazione.

L’atmosfera a tema country della serata sarà garantita anche dalla presenza degli insegnanti di ballo della scuola Old Wild West, un’associazione culturale piemontese che promuove la divulgazione in Italia del ballo e della musica country.

Concludendo: una giornata di grandi escursioni, una serata di grande festa… E questo è solo il primo giorno!