Al via i corsi di formazione per la sicurezza alimentare organizzati da LabCam

Savona. Sicurezza alimentare, etichettatura dei prodotti alimentari e prevenzione dal rischio Legionella sono i temi principali su cui verteranno i corsi oggi presentati presso la Camera di Commercio di Savona.

“Rappresentano una forza per le aziende” spiega Paola Freccero, presidente Labcam. “Hanno lo scopo di formare, di dare informazioni ai consumatori e di aiutare le aziende” specifica Luca Medini, direttore Labcam.

Si tratta di un programma, un percorso di formazione, sviluppato tra i poli di Savona, Imperia e la Spezia, organizzato da Labcam – Laboratorio Chimico Merceologico – con sede ad Albenga.

Labcam, attiva dal ’95 e parte integrante della Camera di Commercio Riviere di Liguria dal 2016, propone così i corsi gratuiti: “Sicurezza alimentare” (previsto a Savona il 4 aprile e a La Spezia il 10 aprile), teso a offrire informazioni circa la normativa europea Pacchetto sicurezza che definisce linee guide per la sicurezza alimentare del consumatore; “Etichettatura dei prodotti alimentari” (ad Imperia in data 28 maggio, a La Spezia il 27 giugno, e a Savona il 7 novembre), che fornisce le informazioni necessarie per realizzare etichette rispettose delle indicazioni generali dettate dalle normative in merito al settore alimentare, ma soprattutto etichette trasparenti, che siano complete e facilmente comprensibili da tutti i consumatori.

Infine sono disponibili anche i corsi “Legionella, prevenzione e gestione del rischio” (ad Imperia il 10 aprile, a La Spezia l’8 maggio e a Savona il 3 giugno), che illustrerà le pratiche necessarie per la prevenzione del diffuso batterio della Legionella; e “Le certificazioni volontarie” (Imperia, 20 settembre), strumento utile per le imprese, che permetterà di conoscere le principali certificazione volontarie di qualità.

Per chiarimenti e ulteriori informazioni, sarà possibile consultare il sito internet www.labcam.it.