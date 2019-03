Al Trofeo Beppe Viola premiato il presidente della LND Sibilia

Nel corso della cerimonia del Trofeo Beppe Viola 2019 avvenuta presso il Salone del Casinò di Arco, un importante riconoscimento per Cosimo Sibilia.

Durante la serata di benvenuto ufficiale alle squadre partecipanti, il presidente LND ha ricevuto dal Comitato organizzatore del torneo il premio Stella Alpina Coraggio “per la sua efficace ed edificante azione di promozione del gioco del calcio in Italia”.

“E’ un onore per me ricevere questo riconoscimento, il Beppe Viola è una vera e propria istituzione per il calcio giovanile – ha commentato Sibilia – Investire sui ragazzi è fondamentale per il rilancio tecnico del calcio italiano, questo è uno degli obiettivi principali della LND ed è la ragione per cui siamo sempre presenti con la nostra rappresentativa. Grazie alla giuria e alla LND che ho l’onore di presiedere: dedico questo premio a tutti coloro che quotidianamente dedicano tempo e lavoro al calcio di base”.

Hanno partecipato all’evento in rappresentanza della LND anche i presidenti dei Comitati Provinciali autonomi di Trento e Bolzano Ettore Pellizzari e Georg Paul Tappeiner, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Felicio De Luca, la responsabile del calcio femminile in Trentino Ida Micheletti.

L’onorevole Cosimo Sibilia presidente della LND e vicepresidente vicario della Federazione Italiana Giuoco Calcio dal 2017 è stato insignito nel 2010 della Stella d’oro del Coni al merito sportivo.