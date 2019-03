Adrenalina, acrobazie e motori: a “Vado in Trial” la prima prova del Campionato Italiano Trial Indoor

Vado Ligure. L’adrenalina, le acrobazie, il rombo dei motori. Vado Ligure è pronta ad accogliere il fascino e i colori del Campionato Italiano Trial Indoor, la cui prima prova si svolgerà proprio a Vado nel weekend del 6 e 7 aprile.

La Federazione Motociclistica Italiana ne ha affidato l’organizzazione al Motoclub La Guardia, che ha colto l’occasione per trasformare per due giorni il centro di Vado dando vita a una vera e propria “Festa del Trial”: un fine settimana di eventi e spettacoli che permetteranno ai vanesi di prendere parte all’evento come protagonisti e non solo come spettatori.

“L’obiettivo è far ‘vivere’ la manifestazione con una serie di eventi collaterali al di là della domenica di gara – spiega l’organizzatore, Alberto Piombo – per questo abbiamo coinvolto i commercianti e il Comune, organizzando una festa già al sabato sera dando anche un ‘saggio’, grazie ad alcuni piloti acrobati, di cosa sarà il giorno dopo”.

“E’ un piacere organizzare eventi di questo tipo – spiega il vicesindaco Fabio Falco – che al di là dell’evento sportivo in sé portano attività collaterali che danno visibilità alla città e alle attività. Nel corso della settimana avremo alcuni limitati disagi che, però, permetteranno di vivere un grande weekend. Sono sicuro che saranno due giorni di festa inclusiva”.

“Siamo fieri di aver collaborato alla riuscita dell’evento – conferma Sabrina Dellacasa, consigliere comunale che ha lavorato all’organizzazione insieme alla funzionaria Vania Landini – Partiremo sabato alle 19 con un apericena: una grande festa che andrà avanti fino alle 24, nel corso della quale avverrà anche la presentazione degli atleti. Il centro di Vado ha bisogno di cose come questa”.

Molti come detto gli eventi collaterali per presentare la manifestazione. Il via arriverà con la festa di sabato sera, con street food, musica per le strade dell’area pedonale, il “Night Trial Show” (in cui si esibirà lo Show Action Group di Sergio Canobbio, Matteo Cominoli e Simone Saltari) e il “Bike Trial Show” di Diego Donadonibus con la bicicletta.

La domenica spazio a “Vado Solidale” in occasione della Giornata Mondiale dell’Autismo. La Onlus “Guardami negli occhi”, infatti, sarà presente domenica insieme alla scuola di Sant’Erasmo allestendo un info Point in zona partenza allo scopo di raccogliere fondi a beneficio delle famiglie con ragazzi autistici.

Sempre domenica, nell’area dei giardini a mare, i bambini fino a 10 anni potranno provare delle mini moto elettriche messi a disposizione gratuitamente, mentre in via Garibaldi Diego Donadonibus darà dimostrazioni di equilibrismo in bicicletta. “Le zone – spiega il Motoclub – saranno allestite nel tessuto urbano pedonale proprio per rispecchiare la finalità dell’Urban, che è quella di portare il Trial tra la gente”.

Domenica, ovviamente, anche la gara vera e propria: alle ore 10 la partenza delle categorie amatoriali e alle 15 quella della TR1, che vedrà in gara tra gli altri anche piloti internazionali come James Dabill e Matteo Grattarola, campione italiano TR1 e campione del mondo World2. Con loro avranno l’onore di esibirsi, sebbene fuori gara, anche i primi tre classificati di tutte le categorie amatoriali. Alle 18 la premiazione. Il paddock sarà in via Maestri del Lavoro, accessibile solo ai piloti dalle ore 12 del sabato.

Angelo Marenco, rappresentante di “Guardami negli Occhi”, associazione che sostiene i ragazzi affetti da autismo e composta da genitori che prestano la loro opera su base volontaria, afferma: “Ci sembrava che l’aiuto fornito dall’Asl (qualche seduta di psicomotricità o logopedia) fosse troppo poco. I ragazzi autistici sono molto particolari, hanno bisogno di essere aiutati e condotti in tantissime cose. La comunicazione che genitori e insegnanti devono avere con questi ragazzi è del tutto particolare e noi cerchiamo ogni giorno di rendere normali cose che per loro sono difficili. Hanno bisogno di programmi precisi e soffrono l’imprevedibile”.