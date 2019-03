Albenga. Per gli amanti del cioccolato è l’evento più atteso dell’anno; per i curiosi è l’occasione giusta per mettersi alla prova con le attività della Fabbrica del Cioccolato partecipando alle degustazioni, ai cooking show o alle lezioni di cioccolato; per i bambini c’è Choco Baby, un laboratorio con animazione dove giocare con il cioccolato. E’ ”Chocomoments Albenga”, la grande festa del cioccolato artigianale promossa da Chocomoments con il Patrocinio del Comune di Albenga che si terrà in Piazza del Popolo.

Tra le attrazioni delle festa c’è la mostra-mercato del cioccolato con stand sempre aperti – dalle 10 alle 20 (venerdì apertura ore 15) – ed un ricco assortimento di gustose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili e liquori al cioccolato. La Fabbrica del Cioccolato, la grande struttura che mostra in presa diretta tutte le fasi di lavorazione del cioccolato con il percorso di conoscenza Choco Word Educational, sarà sempre in azione con tante attività tutte da vivere. A cominciare dai cooking show “Come nasce una pralina” in programma venerdì e sabato alle 15 e “Come nasce una sacher” che si terrà domenica allo stesso orario.

Un altro momento di divertimento da non perdere è l’attesissimo show dei maestri cioccolatieri Chocomoments che sabato alle 17.30 realizzeranno una tavoletta di cioccolato lunga 10 metri, offerta in degustazione gratuita. Una sfida contro il tempo tutta giocata in presa diretta con la partecipazione del pubblico.

Domenica alle 17.30 verrà invece realizzata una pralina ispirata alla città di Albenga e realizzata con un prodotto tipico della zona svelato solo all’ultimo momento. Per i più piccoli c’è lo spazio Choco Baby aperto – tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30 – nel quale è possibile improvvisare con il cioccolato, per realizzare deliziosi cioccolatini con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione (costo 5 euro). Sabato e domenica, infine, dalle 10.00 alle 12.00 gli adulti potranno imparare a fare i cioccolatini partecipando al mini-corsi di pralineria a cura dai maestri cioccolatieri ChocoMoments