Acrogym, ricco medagliere per la Villanovese

Villanova d’Albenga. Domenica 23 marzo, presso il palazzetto dello sport di Cogoleto, si è svolto il secondo incontro regionale di ginnastica acrobatica sotto l’egida della Uisp.

Le atlete bluarancio di Villanova d’Albenga hanno riconfermato il loro ricco medagliere della prima fase a San Eusebio migliorando ulteriormente le loro prestazioni. Tutte le ginnaste hanno affrontato la gara con grande determinazione e tenacia convincendo la giuria del bagaglio tecnico acquisito nella specialità del trampolino elastico; grande miglioramento anche nelle serie acrobatiche al suolo, anche grazie all’acquisto di attrezzature all’avanguardia.

Davvero una giornata piena di entusiasmo e soddisfazione per tutte le atlete, per i genitori, i dirigenti della società e indubbiamente per le allenatrici che con passione e costanza dedicano alla squadra tutta la propria esperienza e professionalità.

Vediamo i risultati. Per la Terza Categoria Senior argento nella classifica generale per Maria Chiara Gallo che conquista anche la medaglia d’oro al corpo libero e il bronzo al trampolino.

Tra le Juniores di Terza Categoria sale sul gradino più alto del podio Aurora Zambarino, mentre nella categoria Allieve Gloria Bellantoni è campionessa regionale.

Nella seconda categoria Seniores un meritatissimo titolo regionale per Aurora Zavaglia, che si aggiudica anche il primo posto al trampolino e al corpo libero; nella medesima categoria tra le Juniores tripletta bluarancio al trampolino con Giada Bellantoni, oro e terza in classifica generale, argento per Sarah Scudieri, quinta al corpo libero e quarta assoluta, e bronzo per Vittoria Bruno, quarta al corpo libero e quarta assoluta pari merito.

Passando alla Prima Categoria, ancora pioggia di medaglie con l’atleta seniores Anita Chiera oro al trampolino, bronzo al corpo libero e argento nella classifica generale.

Al trampolino ancora un en plein villanovese sul podio Juniores: prima Sofia Bertin, quarta in classifica assoluta, a pari merito con la compagna Francesca Dondi, seconda assoluta pari merito, e terza Nur Ibnaiche, sesta assoluta; bene anche Sofia Geraci che si piazza al settimo posto.

Nella categoria Mini-Prima punti 6 Juniores Sara Geraci si piazza terza assoluta, terza al corpo libero e quarta al trampolino dove Giorgia Canalella conquista l’oro.

Tra le Seniores si distingue Greta Ceravolo con un bel bronzo al trampolino.

Infine, fascia d’oro per Virginia Bruno nella categoria Glitter primo livello Allieve.

L’Unione Sportiva Villanovese, forte di questi eccellenti risultati, si accinge quindi a partecipare al campionato nazionale che si terrà a Cecina, in Toscana, dal 25 al 28 aprile.