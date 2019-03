Toirano. Domenica 10 marzo si è disputata a Cogoleto la prima prova regionale Uisp di acrogym. L’Asd Toirano si è presentata con diverse combinazioni nelle 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria, 1° e 2° livello, quartetti punti 8 e quartetti punti 9.

La giornata è stata ricca di soddisfazioni e di podi per i colori rossoverde dell’Asd Toirano. Vediamoli nel dettaglio.

Nella 4ª categoria duo primo posto per Guidotti Alice/Shllegaj Greta e secondo posto per Lanfranco Sabrina/Gallan Matilde, mentre sempre nella 4ª categoria trio primo posto per Guidotti Alice/Lanfranco Sabrina/Shllegaj Greta.

Nella 3ª categoria duo secondo posto per Lopreiato Giulia/Pastore Alice e terzo posto per Costanzo Chiara/Dioguardi Asia. Subito sotto il podio i duo Cama/Olmi e Chiauzzi/Mattiauda.

Nella 3ª categoria trio secondo posto per Lopreiato Giulia/Ricci Sara/Sola Ilenia e terzo posto per Bissi Mara/Cucco Beatrice/Sola Ilenia; subito sotto il podio Cama Giulia/Pastore Alice/ Gallan Serena.

Nel 2° livello duo primo posto per Perotto Carol/Schiesaro Gaia, secondo posto per Piacentino Marika/Rega Celeste, terzo posto per Belotti Nicole/Caracciolo Margherita.

Nel 2° livello trio secondo posto per Piacentino Marika/Rega Celeste/Schiesaro Gaia.

Nel 1° livello trio primo posto per Barberi Viola/Bellotti Nicole/Caracciolo Margherita e secondo posto per Folkesson Annika/Perotto Carol/Riva Rebecca.

Nella 1ª categoria duo primo posto per Saglibene Agnese/Saglibene Rebecca, secondo posto per Pollione Serena/Ferrigno Giada.

Nei quartetti punti 8 primo posto per Morelli Sofia/Pollione Serena/Saglibene Agnese/Saglibene Rebecca.

Nei quartetti punti 9 primo posto per Guidotti Alice/Gallan Matilde/Pastore Alice/Sola Ilenia, secondo posto per Lopreiato Giulia/Gallan Serena/Ricci Sara/Sola Ilenia, terzo posto per Cama Giulia/Olmi Denise/Pastore Alice/Shllegaj Greta, quarto posto per Chiauzzi Chiara/Costanzo Chiara/ Dioguardi Asia/Mattiauda Giulia.

A chi non è salito sul podio, è stata consegnata medaglia di partecipazione. Un plauso speciale va alle atlete Chiauzzi Chiara e Mattiauda Giulia che, anche senza andare a podio, hanno eseguito ed affrontato la competizione con grande entusiasmo e dedizione.

“Ringraziamo i genitori sempre disponibili per le trasferte regionali e interregionali – dichiarano i dirigenti della società -. Grazie al nostro sponsor Cama Tende Design – Atelier Gibus per aver realizzato l’abbigliamento per la Asd Toirano. Un grandissimo grazie va alla nostra istruttrice Annamaria Tricomi per tutto il lavoro di preparazione e allenamento utile alle competizioni del circuito Uisp”.