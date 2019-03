Accusato di omicidio, fermato dagli agenti della Polfer alla stazione di Savona

Savona/Albenga. Due stranieri arrestati, uno addirittura accusato di omicidio in Pakistan, il secondo colpito da un ordine di carcerazione per essere stato trovato in possesso di arnesi da scasso. E’ il bilancio dei controlli messi in atto dagli agenti della Polfer nelle stazioni ferroviarie di Savona e Albenga.

I poliziotti hanno arrestato il cittadino pakistano alla stazione di Savona, intento a prendere un biglietto diretto per la Francia. Fermato dagli agenti per un normale controllo è emerso che su di lui era pendente un mandato di cattura internazionale.

L’uomo, H.S., è stato così bloccato e tratto in arresto. E’ stato trasferito presso il carcere di Genova Marassi a disposizione del presidente della Corte di Appello.

In manette è finito anche un cittadino marocchino, H.M., fermato alla stazione ferroviaria di Albenga mentre si trovava sui binari in attesa del treno. Sul suo conto è risultato pendente un ordine di carcerazione per possesso di grimaldelli e chiavi alterate. Gli agenti lo hanno trasferito nel carcere di Imperia dove dovrà scontare una pena di sei mesi di reclusione.