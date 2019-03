Borghetto Santo Spirito. “La natura fa il suo corso e i primi alberi di gelso, piantumati solo qualche settimana fa, entrano in piena fase vegetativa”. E’ la velata risposta che il sindaco di Borghetto Santo Spirito, Giancarlo Canepa, invia alla minoranza che ieri aveva puntato il dito contro l’abbattimento degli alberi, annunciando una mozione che, se approvata, impegnerebbe la giunta “ad avvalersi della collaborazione di un tecnico specializzato che prepari un vero e proprio piano del verde”.

“Finalmente da Piazza Caduti prende forma e colore il progetto di riqualificazione del verde pubblico che abbiamo immaginato – risponde Canepa – Una piazza che era solo un parcheggio si sta trasformando in qualcosa non solo più gradevole dal punto di vista estetico ma anche e soprattutto in una fonte di ossigeno e benessere per la cittadinanza”.

“Continuiamo nel nostro impegno di piantumare 2 alberi per ogni albero abbattuto – promette – I prossimi interventi riguarderanno Piazza Libertà e il lungomare dove il punteruolo rosso ha gravemente compromesso il patrimonio palmifero”.