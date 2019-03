Calice Ligure. Prosegue l’abbandono di rifiuti lungo la strada che da Calice Ligure sale verso Ca’ del Moro, un problema che vede in prima linea impegnati l’amministrazione comunale e gli stessi carabinieri forestali che hanno avviato una indagine per risalire ai responsabili e nella mattinata di oggi hanno svolto un nuovo sopralluogo.

“Purtroppo da molti anni si verificano abbandoni illegali di rifiuti anche inquinanti lungo le strade di molti comuni dell’entroterra come nei boschi che li circondano. L’amministrazione di Calice Ligure si è dotata di alcuni dispositivi di rilevamento immagini che sono stati affidati ad uso sorveglianza e monitoraggio ai carabinieri forestali” sottolinea il sindaco di Calice Ligure Alessandro Comi.

“Nei mesi passati in diverse occasioni i militari hanno provveduto dopo adeguate indagini a sanzionare e perseguire penalmente i responsabili di alcuni abbandoni che, mi preme precisare, spesso si sono rivelati essere residenti in zona”.

“Il monitoraggio del nostro territorio vedrà prossimamente la presenza di un sistema di videosorveglianza che implementerà gli strumenti già attivi. La lotta a questi comportamenti incivili ci vedrà sempre in prima fila e decisi a colpire severamente tutti coloro che ne saranno ritenuti responsabili”.

“Visto che siamo in argomento poi vorrei ricordare a tutti che l’inciviltà e la mancanza di rispetto verso il paese si nota purtroppo in gesti meno evidenziati a livello mediatico ma ugualmente condannabili come la mancata rimozione degli escrementi dei propri animali lungo le vie e piazze del paese. Invitiamo i cittadini tutti a segnalare alle autorità competenti o al Comune eventuali comportamenti irrispettosi” conclude il primo cittadino calicese.

Nella mattinata di oggi i carabinieri forestali hanno controllato i rifiuti abbandonati alla ricerca di eventuali indizi utili all’identificazione dei responsabili, nella giornata di domani gli operai comunali inizieranno a rimuovere quanto abbandonato lungo la strada.