Spotorno. Incidente stradale questa mattina sull’autostrada A10, nel tratto tra Savona e Spotorno.

Secondo quanto appreso, intorno alle 11 e 15, un’auto modello Mercedes è stata schiacciata contro il guard rail da un mezzo pesante, poco prima del cantiere di lavori con il restringimento della careggiata, in direzione Ventimiglia.

di 7 Galleria fotografica Incidente in A10, Mercedes schiacciata da mezzo pesante









Il guidatore della vettura è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo: sul posto stanno ancora operando i vigili del fuoco e non si esclude l’intervento dell’autogru per le operazioni di soccorso. Stando alle prime informazioni pare che il conducente, un uomo, non sia ferito in maniera grave. Illeso, invece, l’autista del camion.

Sul luogo del sinistro autostradale sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Savona e l’automedica del 118, oltre ad una pattuglia della polizia stradale per regolare la viabilità che risulta ad ora bloccata, con oltre due km di coda in direzione ponente.

In caso di utilizzo dell’autogru dei vigili del fuoco sarà necessario chiudere il tratto autostradale. L’esatta dinamica dell’incidente è ancora da accertare, forse all’origine un sorpasso azzardato, tuttavia saranno i rilievi e gli accertamenti degli agenti a ricostruire l’accaduto.

Per il ferito è stato disposto dai sanitari il trasferimento in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.