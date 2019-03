A Spotorno inaugura la nuova sala di lettura della biblioteca

Spotorno. E’ stata inserita non a caso nel calendario degli eventi spotornesi dedicati a “Nati per Leggere” l’inaugurazione della nuovissima sala lettura della biblioteca civica “Camillo Sbarbaro”che si terrà giovedì 14 marzo alle 16. La nuova sala lettura, completamente ristrutturata, offre dodici posti a sedere in un contesto sobrio e informale ed è accessibile dalla sala centrale della biblioteca, in via Aurelia 119 b.

Il titolo dell’evento dedicato alla inaugurazione, “Siamo nati per leggere”, si ispira proprio al programma nazionale promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino onlus che dal 1999 ha come scopo la promozione della lettura in famiglia fin dai primi giorni di vita; molte ricerche scientifiche dimostrano infatti che la lettura, vissuta con una certa continuità dai bambini in età prescolare, costituisce una solida base per lo sviluppo relazionale e cognitivo del bambino.

Spiega Gian Luca Giudice, assessore con delega alla cultura: “Con la convinzione che la lettura sia un bene e un diritto per tutti, piccoli e grandi, l’assessorato alla cultura ha voluto rispondere attivamente alle molte richieste di giovani e meno giovani, studenti e pensionati, offrendo uno spazio silenzioso e separato dall’unico locale in cui è situato il front office che gestisce il servizio di reference e prestito librario al pubblico e dalla sala ragazzi in cui scuole, genitori e bambini sono spesso coinvolti in iniziative a loro dedicate”.

“Lettura, quindi, per tutte le età ed in contesti dedicati, vista l’età diversificata dell’utenza della biblioteca e le molteplici iniziative che vengono offerte nel medesimo luogo: dal Biblioté, ciclo di incontri mensili con lo scrittore, alle letture natalizie, dagli incontri rivolti ai genitori dei neonati alle ‘colazioni galattiche’ dedicate alla divulgazione scientifica nei mesi estivi in seno al progetto culturale Scienza Fantastica”.

L’invito per studenti e lettori di tutte le età è, quindi, per giovedì 14 marzo alle 16: all’inaugurazione sarà presente una rappresentanza degli studenti della scuola secondaria di primo grado spotornese che, per l’occasione, leggerà alcuni aforismi a tema. Al termine un piccolo rinfresco per tutti i partecipanti.