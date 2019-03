A Quiliano un incontro pubblico sulle misure antitruffa

Quiliano. Il Comune di Quiliano, in collaborazione con la stazione carabinieri e l’Auser, ha organizzato un incontro pubblico sul tema delle truffe ai danni degli anziani.

L’incontro, che si terrà mercoledì 13 marzo alle 15.30 presso la sede dell’Auser presso il centro Rocco Malacrida in piazza Caduti Partigiani, servirà per dare ai cittadini suggerimenti e consigli per evitare di cadere vittime di truffe e raggiri, un problema che assume una vasta portata considerando la presenza sempre più numerosa di anziani soli, spesso facili prede di individui senza scrupoli.

La cittadinanza è inviata a partecipare.