A Pietra Ligure quattro incontri sulla difesa del suolo

Pietra Ligure. Si svolgerà a Pietra Ligure una serie di quattro incontri incentrati sulla difesa del suolo.

Tutti gli appuntamenti, organizzati dal Forum Salviamo il Paesaggio, si terranno alle 21 presso la sala consiliare del Comune di Pietra Ligure, che ha concesso il patrocinio, grazie anche al supporto di Banca Etica. Collaborano inoltre alla realizzazione delle serate il Forum dei Beni Comuni, Legalità e Diritti e l’associazione “L’Altra Liguria”.

Si parte giovedì 28 marzo con “Perché il suolo va protetto?” per discutere della controversa legge di riordino delle aree protette liguri, con cui il consiglio regionale potrebbe cancellare ben mille ettari di parchi della nostra Regione, e la prevista istituzione del parco del finalese. Se ne parlerà con Marco Piombo, Responsabile Urbanistica e Tutela del Territorio, del Wwf Savona, Carlo Lovisolo, fotografo paesaggista, membro della sezione finalese del Wwf, e con il biologo marino Andrea Molinari.

Seguirà, giovedì 4 aprile, la presentazione del libro “Il mare privato – Lo scempio delle coste italiane. Il caso dei porti turistici in Liguria” alla presenza dell’Avvocato e Ambientalista Fabio Balocco, che ha curato il libro, e del geologo savonese Mimmo Filippi.

Lunedì 10 giugno ospiteremo invece il Professore urbanista Paolo Pileri, e il sindaco di Lauriano (TO) Matilde Casa per “Parole e fatti per difendere i territori”

Infine, in data ancora da definire, avremo la possibilità di sentire i dati scientifici sul consumo di suolo in Italia dal ricercatore dell’Ispra Michele Munafò.