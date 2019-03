A Pietra Ligure la grande manifestazione di piazza dedicata al soccorso pubblico

Il 29 ed il 31 marzo a Pietra Ligure si svolgerà la prima edizione di #Luogosicuro, la manifestazione ideata ed organizzata da A.L.M.A. Antincendio e dall’associazione “Facciamo Centro”, in collaborazione con il Comune di Pietra Ligure.

L’evento è patrocinato dalla Provincia di Savona, dalla Regione Liguria e dai Comuni di Laigueglia, Albenga, Cairo Montenotte, Albisola Superiore, Zuccarello, Tovo San Giacomo, Stella, Cosseria, Giustenice, Bormida, Loano, Andora, Borghetto Santo Spirito, Toirano, Pallare, Altare, Calizzano, Onzo, Roccavignale e Nasino.

#Luogosicuro sarà dedicato al soccorso pubblico e vedrà la presenza di molte forze dell’ordine territoriali, che allestiranno stand espositivi e proporranno attività dimostrative ed informative.

Per anticipare la giornata di domenica 31 marzo, venerdì 29 marzo si svolgerà un seminario organizzato dai Vigili del Fuoco di Savona in collaborazione con A.L.M.A. Antincendio dal titolo: Manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità.

I relatori del seminario saranno il Sindaco di Pietra Ligure Dario Valeriani, che porterà i saluti della cittadinanza, a cui seguiranno gli interventi dell’Ingegnere Claudio Manzella – Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco Liguria, del Prefetto Antonio Cananà, dell’Avvocato Pierangelo Olivieri – Presidente della Provincia di Savona, dell’Ingegnere Vincenzo Bennardo Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona, del dott. Massimiliano Bolla della Procura della Repubblica, del dott. Pierluigi Vinai – Direttore Generale Anci Liguria. Seguiranno gli interventi dei rappresentanti degli Ordini e dei Collegi.

Moderatore del seminario sarà il dott. Fulvio Borsano, Vice Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona.

Il seminario si terrà venerdì 29 marzo presso il Cinema Teatro Moretti di Pietra Ligure con inizio alle ore 9.30 ed è dedicato agli addetti ai lavori. Il seminario è a numero chiuso; gli interessati possono scaricare il modulo di partecipazione sul sito della manifestazione www.luogosicuro.org oppure sul sito www.alma-antincendio.it

L’evento aperto al pubblico di domenica 31 marzo.

La giornata di domenica 31 marzo sarà una grande festa di piazza. Dalle 10.00 alle 18.00, presso il Centro Storico ed il Lungomare di Pietra Ligure, saranno allestiti gli stand di Vigili dei Fuoco, Polizia Stradale, Carabinieri, Carabinieri Forestali, Guardia di Finanza, Guardia Costiera, Croce Rossa Italiana, Polizia Locale di Pietra Ligure, Coordinamento Provinciale di Protezione Civile, A.I.B., Soccorso Alpino, Unità Cinofila, Misericordia, P.A. Pietra Soccorso, Associazione Maia, CEA Truck (laboratorio mobile antincendio), Indiveri Crash Test e ALMA Antincendio.

Gli spazi espositivi saranno allestiti nel centro storico e sul Lungomare. Le vie coinvolte saranno, da Levante a Ponente: Via Matteotti, Piazza Castellino, Piazza Castello, Via Garibaldi, Piazza San Nicolò, Via G.B. Montaldo, Piazza Martiri della Libertà e Piazza Vittorio Emanuele II. Sul Lungomare sarà interessata la zona pedonale di Lungomare XX Settembre.

Presso gli stand sono programmate attività dimostrative e informative. La giornata sarà dedicata al soccorso pubblico con dimostrazioni operative dei vari reparti, rappresentazioni reali di situazioni di pericolo, rassegna di mezzi e attrezzature necessarie per la gestione delle emergenze, simulatori di Crash Test ed una grande area allestita dai Vigili del Fuoco che vedrà al suo interno “Pompieropoli”.

Tra le iniziative il Cea Truck: Si tratterà di uno spazio con simulazione di impianto automatico ad acqua di spegnimento (sprinkler). Ogni prova avrà una durata di 15 minuti. Inoltre l’area prevede l’esposizione di dotazioni di soccorso/equipaggiamento e divise Squadra Corse Leoni Cea. L’obiettivo primario della loro azione è lo spegnimento delle fiamme ed è lo scopo per il quale si migliorano costantemente. Sono poi attrezzati per la decarcerazione del pilota, qualora rimanga incastrato nella vettura.

Il truck è dotato di sala video interna con video educativi sulla prevenzione incendi. Inoltre il pubblico potrà vedere l’esposizione di tipologie di attrezzatura di materiale antincendio tra le quali: estintori, idranti, porte antincendio, evacuatore di fumo, lance antincendio.

Il Cea Truck ospita anche il museo dell’ antincendio.

(QUI il programma dettagliato).