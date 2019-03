A Piana Crixia è Guido Vendemiati a proporsi come sindaco per contrastare il ritorno di Tappa

Piana Crixia. Guido Vendemiati in corsa per amministrare, nei prossimi cinque anni, il piccolo comune valbormidese di Piana Crixia, l’ultimo lembo di territorio del savonese che confina con le province di Alessandria e Cuneo.

Pensionato, pianese dagli anni Ottanta, ex gestore di un agriturismo, il candidato sindaco si propone con la lista “Noi per il cambiamento”. Tra i punti più significativi del programma che sta per essere ultimato, l’attenzione al sociale, in particolare ai numerosi anziani che vivono in paese e che non hanno più un ambulatorio dove poter effettuare esami e analisi del sangue, ma anche priorità quotidiane come l’attivazione di uno sportello per il cittadino, con la garanzia di saper ascoltare le esigenze di tutti. E ancora, la costituzione di un gruppo di protezione civile, sensibilità sulla sicurezza, in particolare quella stradale a causa del transito di centinaia di mezzi pesanti che ogni giorno mettono a rischio i residenti, revisione del Puc per lo sviluppo e l’economia del paese.

“Siamo un gruppo civico e motivato, con persone che rappresentano tutta la società civile, tra cui anche giovani volenterosi – sottolinea Vendemiati – Piana deve rinascere perché negli ultimi anni ha vissuto un declino che sembra inarrestabile. Basti pensare che in paese non abbiamo più nemmeno uno sportello bancomat e altri servizi importanti mancano ormai da troppo tempo. Chi ha amministrato questo Comune in passato, per poi abbandonarlo scegliendo quello limitrofo, ossia Dego (il riferimento è all’avversario Massimo Tappa, ndr), crede forse che sia un gioco quello di disinteressarsi di una realtà e poi voler tornare alla ribalta con i suoi concittadini?”.