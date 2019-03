A Millesimo si apre il point elettorale della lista civica Manconi sindaco

Millesimo. Piazza Italia 88 diventa il quartier generale della Lista Civica Manconi Sindaco.

“Abbiamo pensato e allestito – dichiara il candidato Andrea Manconi – un luogo per tutti i millesimesi che nelle prossime settimane vorranno confrontarsi davanti ad una tazza di caffè sulla cosa che ci sta più a cuore: il nostro futuro. A differenza dei soliti infopoint questo spazio sarà aperto, in questa prima fase, per raccogliere le proposte dei cittadini partendo dai punti di forza senza avere paura di affrontare le criticità più urgenti”.

Le porte si apriranno, a partire da questa settimana, tutti i sabati mattina a partire dalle ore 11 per poi continuare ad accogliere i millesimesi, secondo un programma fatto di appuntamenti su tematiche specifiche e momenti di ascolto libero, i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19.

“Amministrare una comunità – sottolinea Manconi – è una responsabilità importante che non lascia spazio all’improvvisazione dell’ultimo minuto, perché le scelte, soprattutto per un piccolo borgo, incidono sul futuro di tutti noi. Senza un’approfondita preparazione e una capillare azione di ascolto di chi ogni giorno tocca con mano la vita del nostro paese, il rischio è quello di prendere le decisioni per ‘sentito dire’ o per imposizioni dall’alto”.

I principali temi che verranno affrontati nello spazio di incontro saranno sottoposti al giudizio anche del “popolo del web” attraverso sondaggi e conversazioni sulla pagina Facebook ufficiale del progetto #DIVENTIAMOSINDACO. Questa rete di punti di vista porterà nel mese di aprile alla stesura di un vero e proprio Programma Elettorale Partecipativo sul quale si fonderà la proposta elettorale della Lista Civica Manconi Andrea Sindaco.