A Finale i festeggiamenti per i 400 anni dalla posa della prima pietra della Basilica di S. Giovanni Battista

Finale Ligure. Per l’anniversario dei 400 anni dalla posa della prima pietra della Basilica di S. Giovanni Battista di Finale Ligure, la Parrocchia di Finalmarina e l’Associazione Culturale “Amici della Basilica” promuovono una serie di iniziative, a cura del Comitato Promotore del 4° Centenario della Basilica di Finalmarina, organizzate tramite una commissione apposita, che dureranno fino al prossimo mese di ottobre.

Il calendario di eventi sarà avviato dalla celebrazione eucaristica prevista domenica 7 aprile alle ore 11 e presieduta dal Vescovo emerito Monsignor Vittorio Lupi; alle ore 16 invece cu sarà una visita guidata alla scoperta del patrimonio artistico.

L’importante edificio religioso di Finalmarina, una delle chiese barocche più belle della Liguria, fu aperto al culto il 1° novembre 1674 e terminato nel 1780 con la costruzione della cupola alta ventiquattro metri. Per valorizzare il 4° centenario della posa della prima pietra, avvenuta il 7 aprile 1619, si prevedono a Finalmarina iniziative di rilievo, come concerti, visite guidate, conferenze tematiche, un convegno storico-artistico.

L’anniversario si impone nella società finalese in quanto si tratta della sua “chiesa madre” ed un inestimabile patrimonio culturale e di fede, tramandatoci lungo i secoli. Per questo motivo, celebrare l’anniversario significa restituire il complesso monumentale della Basilica alla città e non solo, compresi i tanti turisti presenti nel Finalese che visitano la Basilica con interesse.