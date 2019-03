A Cairo Montenotte l’Albissola 2010, il Leicester del savonese

Cairo Montenotte. Al 24° Torneo Internazionale Città di Cairo Montenotte, tra le grandi del calcio ligure, ci sarà anche la vicina Albissola 2010, un piccolo grande Leicester del savonese che in appena tre stagioni ha scalato altrettanti campionati approdando dalla Promozione alla Serie C, dove tutt’ora milita.

Il club, originariamente denominato Associazione Sportiva Dilettantistica Albissola, nasce nel 2010 dalla fusione di diverse realtà calcistiche nelle città di Albissola Marina e Albisola Superiore. Un momento di svolta per le sorti societarie si verifica nel 2015, quando la MBF Aluminium (azienda metallurgica italo-francese) ne diventa sponsor patronale. L’Albissola può così beneficiare di nuove e consistenti risorse finanziarie e umane, grazie alle quali si laurea vincitrice di tre campionati consecutivi. Nelle stagioni 2015-16 e 2016-17, guidata da Luca Monteforte, si aggiudica rispettivamente il campionato di Promozione e di Eccellenza. Nel 2017-18, nella sua primissima stagione in Serie D, l’Albissola vince il titolo di campione, assicurandosi così un posto nel campionato professionistico di Lega Pro per la stagione 2018-19.

Con il passaggio tra i professionisti in Serie C, l’ASD Albissola 2010 nel giugno 2018 smette i panni della società dilettantistica per trasformarsi nella società di capitali Albissola 2010 srl, con presidente Claudia Fantino Colla e con amministratore delegato il dottor Gianpiero Colla. Riconosciuta Scuola Calcio Élite dal 2016, ad oggi la società vanta più di trecento iscritti tra bambini e adulti ed è uno dei fiori all’occhiello dell’intera provincia savonese.

L’ASD Cairese 1919 è felice di poter ospitare l’Albissola, società a cui la lega una grande amicizia.

Tutte le partecipanti già certe, fino ad oggi: Juventus, Milan, Inter, Torino, Genoa, Sampdoria, Parma, Atalanta, ChievoVerona, Virtus Entella, Monza, Albissola, Lokomotiv Mosca (Russia), NK Domzale (Slovenia), Stabæk Fotball (Norvegia), Brommapojkarna (Svezia), HJK Helsinki (Finlandia), Balmaz Olasz Focisuli (Ungheria), FC Gois (Giappone).