Weekend di vittorie per le prime squadre del Volley Team Finale

Doppia vittoria nel weekend per le prime squadre del Volley Team Finale, sezione della Polisportiva del Finale A.S.D.; vediamo nel dettaglio cosa è successo:

SERIE D FEMMINILE

Sabato sera si è giocata ai Capannoni di Voltri la tredicesima giornata del campionato regionale di serie D femminile Kia Autoaurelia – Legendarte Finale. Con una prestazione di carattere le ragazze di Bruzzo si sono imposte 3/1 sulla formazione di casa dopo aver perso all’andata 2/3. Dopo un primo set totalmente a favore delle voltresi, grazie ad un’abile mossa strategica di coach Bruzzo, le nostre hanno condotto il secondo set terminato 18/25. Il terzo set è stato il più combattuto, ma sul punteggio di 21/18 per le avversarie, tre difese di seguito di Canciani entrata al posto di Pievani e alcune coperture importanti, hanno dato la svolta all’intera partita. Il quarto set è infatti andato totalmente in discesa e ce lo siamo aggiudicato con il punteggio di 12/25. “E’ stata una bella prestazione di gruppo, dove per la prima volta si è visto il carattere agonistico della squadra e dove abbiamo davvero giocato DA SQUADRA” dice coach Bruzzo e continua “Eleonora ha giocato molto bene in seconda linea, Misia, autrice di 20 punti, ha lavorato bene a muro e ha sbagliato molto poco. Tognato, con i suoi 10 punti, ha fatto un’ottima partita. Ora ci aspetta una settimana piena di partite dove bisognerà capitalizzare il poco tempo ad allenamento a disposizione: sabato arriva la prima in classifica Celle e proveremo a fare in modo che il risultato non sia così scontato”. Dopo sabato il campionato prevede una trasferta a Sanremo e tre partite di seguito in casa dove si cercherà di fare più punti possibili per provare a giocare i play off.

SERIE C MASCHILE

Sabato sera la serie C ha giocato a Sanremo contro il fanalino di coda Amadeo Sarnemo allenata da Mister Ciogli. Una squadra giovane che però era riuscita a vincere all’andata al PalAlessia. Dopo oltre due ore di partita i nostri ragazzi sono riusciti a strappare la vittoria al tie break. Come l’ultima partita, dopo aver vinto i primi due set, nel terzo parziale c’è stato un calo e il quarto set è stato perso per un soffio a 23. Nel quinto set i giovani sanremesi sono partiti forti e abbiamo fatto il cambio campo 8/7 per loro. Poi l’entrata al servizio di Iebole è stata determinante per portare a casa il risultato. Torello è stato il miglior realizzatore della gara, mentre Ortacchi si è alternato a Grillo. Confermata la diagonale Mantero / Pievani. Una menzione particolare ai difensori della seconda linea Carle e Ciarlo che non hanno subito gli attacchi avversari. Prossima gara sabato pomeriggio a Santo Stefano di Magra contro la seconda in classifica.