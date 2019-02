Volley: Under 18 Femminile sconfitta dall\'Albenga

Ieri il PalAlessia ha ospitato un match molto sentito di under 18 femminile: Finale vs Albenga.

Dopo il tre a zero netto dell’andata, al fischio di inizio sembrava che la situazione non fosse poi così cambiata. Senza il libero titolare, coach Casanova (che ha svolto nel primo set le mansioni di primo allenatore), ha dovuto rimaneggiare la formazione decidendo di tenere La Cava come libero e Osella, non nella sua giornata migliore, e Tognato come bande. Parodi al palleggio e Pons e Quartararo al centro.

Le avversarie partono forte, decisamente forte soprattutto al servizio che non riusciamo a contenere; il primo set se ne va infatti con il parziale di 14-25 per le ingaune. Dal secondo set parte invece un’altra partita, molto più equilibrata dove le nostre, guidate da una Tognato salita in cattedra, riescono a vincere il secondo set anche se di misura (25-23) e perdono gli altri due ma arrivando a 18 e poi a 19.