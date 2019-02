Volley Team Finale. Under 14 femminile, perdere un set per crescere ancora

Volley Team Finale, le ragazze dell’Under 14 di Coach Casanova ottengono a Diano Castello la decima vittoria consecutiva contro le padroni di casa dell’Estetica Nefertari.

La novità della partita sta nel fatto che per la prima volta in questo campionato, il Volley Team Finale lascia un set alle avversarie.

Episodio che non deve assolutamente preoccupare, ma anzi, può trasformarsi in uno spunto di riflessione e miglioramento.

Dopo aver portato a casa con relativa semplicità i primi due set, nel terzo Coach Casanova concedeva un po’ di riposo a Giada Cattaneo, anche ieri tra le migliori in campo, per efficacia offensiva e tranquillità difensiva.

Proprio questo episodio metteva a nudo alcune difficoltà delle ragazze di Casanova, che senza il loro martello faticavano e complice un po’ di confusione, cedevano il game nonostante il parziale di 23-20; ma è proprio da questo set che possono nascere nuovi stimoli per una Under 14 decisamente favorita nel suo girone.

Aver toccato con mano alcuni aspetti da migliorare deve dare alle ragazze l’obbiettivo di colmare certe lacune, in attacco ed in ricezione, che spesso l’accoppiata Cattaneo – Berruti ha nascosto. Proprio il capitano, sempre più leader e pronta ad incitare e guidare le compagne, ha dato la scossa nel set successivo, chiuso con un parziale inequivocabile di 25 a 16.

Aver capito di essere in difficoltà su certi fondamentali, deve spingere le atlete a migliorarsi, poiché se anche questi limiti non dovrebbero creare problemi nel girone, potrebbero rivelarsi determinanti nella seconda fase. Più in generale, avere la possibilità di “alzare l’asticella” è un fattore importantissimo per ragazze di nemmeno 14 anni.

Aver concesso un set quindi, si è rivelato un fattore vincente per aprire una nuova fase all’interno della squadra, con una maggiore responsabilizzazione delle atlete in campo ed una maggiore attenzione nei momenti di difficoltà.