Volley Team Finale: coppia di vittorie per le prime squadre!

Weekend positivo per tutte le squadre del Volley Finale, sezione della Polisportiva del Finale A.S.D.: delle sette partite in programma tra sabato e domenica, ben sei sono state quelle vinte a punteggio pieno e la restante vinta con un bel 3/2.

Vince 3/1 l’Under 14 Femminile contro Golfo di Diana, ed è doppia vittoria 3/0 per l’Under 14 Maschile che batte sabato il Bordivolley e domenica il Sanremo; vincono le ragazzine dell’Under 13 Femminile contro il Sabazia sempre 3/0 e con lo stesso risultato vincono anche le ragazze della Prima Divisione a Pietra contro il Maremola.

La Serie D, prima squadra femminile, vince in casa contro Bordivolley, una squadra giovane ma con ottime qualità. Il Coach Bruzzo commenta così la gara: “Complessivamente una buona prestazione della squadra, anche se in ricezione abbiamo sofferto parecchio a causa del buon livello di battuta avversario”. La vittoria ci porta così al quinto posto con 19 punti, al pari della 3^ e della 4^ classificata che però possono contare su una partita vinta in più e una persa in meno. Sabato ci aspetta lo scontro diretto con Voltri, a casa loro che, se approcciato nel modo giusto, potrebbe portarci quasi sul podio.

La serie C, prima squadra maschile, vince 3/2 una partita combattutissima contro Santa Sabina del nostro Pietro Ravera. Le due squadre partivano dallo stesso punteggio in classifica e si è visto durante il match. I nostri ragazzi si portano subito sul 2/0, facendo già intravvedere una mezza vittoria, ma ecco che gli avversari si fanno sotto e si arriva al 2/2. Nel quinto set, sotto 12/14, Ortacchi e compagni hanno dato la zampata d’orgoglio, decisiva per vincere il set 17/15 e portarsi a casa due punti. Punti che fanno bene al morale e che fanno lavorare la squadra un po’ più tranquilla in vista della prossima trasferta a Sanremo.

Miglior realizzatore di questo match Mattia Pievani, (nella foto), che coach Trotta fa scendere in campo da subito in diagonale con Mantero. Scalia e Buccellato al centro con buone entrate da parte di Iebole sia al servizio, sia in altre occasioni. Torello e Ortacchi di banda, anche se quest’ultimo non in perfetta forma. Coach Trotta è comunque contento e conclude dicendo: “con più esperienza, ma soprattutto più determinazione, la partita poteva finire 3/0 o 3/1, dobbiamo imparare a capitalizzare il vantaggio”.