Savona. Da venerdì 8 a domenica 10 febbraio si raduneranno a Savona gli atleti della Nazionale italiana Special Olympics di pallavolo unificata, in vista della partecipazione ai Giochi Mondiali che si terranno ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, dal 14 al 21 marzo.

La squadra è composta da giocatori con e senza disabilità intellettiva, rispettivamente atleti e partner, provenienti da tutta Italia. Quattro i liguri, tutti pallavolisti del team ADSO: Francesco Alipede, Davide Castello, Anna Comitangelo e Simone Salvo. Fanno parte della squadra anche le lombarde Jessica Motta e Sarah Vignali, i laziali Matteo Bruno e Michele Latini e la toscana Linda Vagnoli, mentre arrivano dal Piemonte Roberto Pizzamiglio, Elia Zanellato e il capitano Simone Perozzo.

Dopo i quattro giorni di raduno di Biella ad inizio gennaio, il team guidato dalle coach Serena Taccetti, Eleonora Ferrari, entrambe albisolesi, e dalla biellese Emanuela Sellone, avrà occasione di svolgere nel weekend gli ultimi allenamenti prima della partenza, il 6 marzo, per gli Emirati Arabi Uniti.

Gli Special Olympics World Games 2019 coinvolgeranno in 24 discipline sportive circa 7.500 atleti di 192 Paesi, 2.500 coach e 20.000 volontari. La delegazione azzurra sarà composta da 115 tra atleti e partner, 39 tecnici e 3 delegati.

Il programma del raduno della Nazionale di pallavolo unificata prevede allenamenti al Palavolley di Savona venerdì sera e sabato mattina, mentre nel pomeriggio la squadra sarà impegnata prima in un allenamento al palasport La Natta di Celle Ligure e, a partire dalle 18,30, al Palalò di Arenzano, per una partita amichevole con le ragazze dell’Under 16 del Volare Volley (ingresso libero).

Domenica mattina ultimo allenamento di rifinitura prima della partita amichevole al palasport La Natta (ingresso libero) tra la Nazionale e la squadra di Under 16 e Terza Divisione del Celle Varazze Volley, che con l’associazione albisolese Eunike sta creando un nuovo team di pallavolo unificata. Durante l’incontro entrambe le formazioni schiereranno quindi in campo pallavolisti con e senza disabilità intellettiva.

Il raduno è reso possibile grazie al contributo di ADSO, al sostegno di Cesavo ed alla collaborazione degli assessorati allo sport dei Comuni di Savona e Celle Ligure, oltre che delle società sportive Planet Volley/Volley Group, Celle Varazze Volley, Volare Volley ed Eunike.

Il raduno della Nazionale italiana in Liguria dà anche l’avvio alla Volley Week Special Olympics 2019, settimana in cui, in tutta Italia, verranno organizzate manifestazioni e incontri per diffondere la conoscenza di questo sport. Numerose le tappe organizzate anche in Liguria, che coinvolgeranno nel Savonese le associazioni ADSO e Eunike.

Anna Comitangelo

Davide Castello

Francesco Alipede

Simone Salvo