Borghetto Santo Spirito. Prosegue il progetto di riqualificazione del verde pubblico cittadino avviato dall’amministrazione comunale del sindaco Giancarlo Canepa.

L’iniziativa era iniziata con la messa a dimora del primo lotto di gelsi fruitless (gelsi che non producono frutti e che quindi non sporcano le strade) in piazza Caduti sul Lavoro e del secondo lotto in via Trilussa, all’interno del parco delle scuole per un totale di 40 nuovi alberi.

Foto 2 di 2



“Le alberature all’interno del parco delle scuole – dichiara il consigliere delegato al verde pubblico Alessio d’Ascenzo – sono state piantumate parallelamente al marciapiede cittadino con lo scopo di creare un ombreggio estivo per tutta la zona e creare una simmetria con le alberature presenti dalla parte opposta della strada. Questo anche per migliorare la zona che è sempre stata troppo spoglia di vegetazione”.

“Nella giornata di mercoledì è stata fatta la prima importantissima potatura dei 40 alberi, operazione necessaria per impostare in modo corretto la forma e la crescita dei Morus Alba Fruitless. Le alberature hanno attecchito molto bene grazie ad una posa eseguita con cura”, conclude D’Ascenzo.

“A breve convocherò una riunione dei capigruppo per discutere, come promesso, dei prossimi interventi sul verde cittadino”, chiosa il sindaco Giancarlo Canepa.