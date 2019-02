Savona. Termina in parità (2-2) l’atteso derby tra Spernza e Veloce, che consente ai granata di Gerundo di mantenere la leadership della classifica.

“E’ stata una partita nervosa e contratta, l’agonismo ha prevalso sul gioco – afferma Andrea Cosentino -. Noi abbiamo avuto, soprattutto nel secondo tempo, qualche occasione in più per vincere la gara, anche se, ironia della sorta, nei minuti finali, in situazione di superiorità numerica, siamo riusciti a prendere un goal , su azione di ripartenza… Per fortuna siamo riusciti a pareggiare su un rigore, realizzato da Vejseli“.