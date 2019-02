Varazze, un torneo di Fifa 19 aperto a tutti

Varazze. Tutto pronto a Corte di Mare di Varazze per la seconda edizione del Torneo Fifa 19 “Compra e Vendi da Fabio Cup”, che si disputa oggi, domenica 24 febbraio, a partire dalle ore 10,30. Eliminazione diretta uno contro uno, andata e ritorno, con possibili ripescaggi in base agli iscritti finali.

Per iscriversi basta recarsi presso il punto vendita Compra e vendi da Fabio a Varazze in via Montegrappa 43B presso il centro commerciale Corte di Mare. Il costo di iscrizione è 10 euro.

Premio del valore di 100 euro più coppa con targhetta al primo classificato; pagato fino al quarto posto.

Rinfresco offerto a tutti i partecipanti.

Per informazioni e regolamento è possibile consultare la pagina https://www.facebook.com/CompraEVendiDaFabio/