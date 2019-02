Varazze. Per far posto ai nuovi giardini di piazza Dante a Varazze, l’edicola di giornali che dal 1928 faceva bella mostra di sé con la sua caratteristica e familiare sagoma di stile ottocentesco, è stata spostata sulla passeggiata di scorrimento di viale Nazioni Unite, in obliqua prospettiva con il Palazzo Comunale.

“La sua lunga storia, iniziata appunto negli anni venti su iniziativa di Ernesto Vallino, ha conosciuto tutte le vicissitudini varazzine, compreso l’incendio applicatole dai fascisti per le idee socialiste del Vallino, quindi vari piccoli spostamenti, ma sempre nella zona di piazza Dante, nodo strategico a lato del ponte sul Teiro” spiegano da Ponente Varazzino.

Foto 2 di 2



Con questa ultima (e forse definitiva sistemazione) l’edicola, cara a generazioni di varazzini e ospiti della colonia balneare, continua la sua storia quale segno di una Città che pur cambiando volto per le esigenze di un turismo moderno, non dimentica il suo passato, quando ombrellini parasole accompagnavano il passeggio delle “bagnanti” del bel tempo che fu.

Allo spostamento del manufatto hanno assistito numerosi varazzini “agé”, più d’uno con rinnovati ricordi della lontana giovinezza, tra cui Angelo Franchi, ultimo proprietario dell’edicola, poi passata a Roberto Zunino, la cui famiglia ha svolto per lustri l’attività di distribuzione e vendita di giornali e riviste.