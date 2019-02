Varazze. Sergio Battelli, deputato varazzino e presidente della commissione per le politiche Ue della Camera, e il consigliere regionale Andrea Melis hanno lanciato oggi a Varazze la candidatura a sindaco del M5S di Massimo Lanfranco: la presentazione è avvenuta presso la sala eventi dell’Hotel Torretti di piazza Carlo Alberto dalla Chiesa.

“E’ una persona super-competente, nata a Varazze, una persona che riuscirà a portare una boccata d’ossigeno grazie ad una lista di persone brave, oneste e slegate dalla logica della politica varazzina” aveva detto lo stesso Battelli presentendo la candidatura di Lanfranco.

di 7 Galleria fotografica Varazze, Massimo Lanfranco candidato sindaco del M5S









Il candidato sindaco ha toccato tanti temi nel corso dell’incontro: “Faremo un programma breve, chiaro, che sarà discusso con i cittadini: Varazze ha bisogno di massima condivisione, abbiamo tante idee e progetti per la città ma vogliamo sottoporle al giudizio dei varazzini” ha detto. [LEGGI]

Tuttavia una prima promessa il candidato sindaco pentastellato l’ha già fatta: “Avrò l’ufficio al piano terra del Comune, aperto due ore al giorno per i cittadini”. E tra le curiosità della presentazione il richiamo alla Dc, infatti una delle proposte del programma è stata presa da un vecchio opuscolo della Democrazia Cristiana: “Non tutto è da buttare della vecchia Dc, a quei tempi un partito del genere serviva ora non serve più…” ha sottolineato Lanfranco. “Certo, noi siamo una cosa diversa, lontano dal trasformismo tipico di quel modo di fare politica”.

Il turismo avrà una parte centrale del programma, ma non solo: “Puntiamo al benessere dei nostri cittadini e sappiamo l’importanza del settore turistico per lo sviluppo della nostra cittadina, ma non solo: dobbiamo pensare ai servizi socio-sanitari, alla cultura e alle opere pubbliche da realizzare” ha concluso Lanfranco.