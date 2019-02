Celle Ligure. Il Varazze, il cui organico tecnico è formato da tanti giocatori arenzanesi, vince (2-1) “il derby nel derby” con l’Arenzano, compiendo un passo importante verso la salvezza.

A commentare, per Ivg, l’atteso incontro, arriva un sorridente Gabriele Maralino.

“Abbiamo vinto una partita che vale ‘sei punti’ – afferma il forte esterno nerazzurro – in palio non c’era solo il prestigio, ma soprattutto un risultato fondamentale per il nostro campionato”.

“Era la terza partita in sette giorni, venivamo da due sconfitte consecutive, la forza dell’avversario, partito per giocare un campionato di vertice, erano ostacoli non da poco, ma la qualità del nostro gioco e la determinazione di fare nostra l’intera posta, ha fatto la differenza”.