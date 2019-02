Celle Ligure. Il Varazze esce sconfitto (1-0) dal match casalingo, giocato con il Taggia, scivolando nella parte destra della classifica.

Il primo giocatore dei nerazzurri a presentarsi ai microfoni di Ivg è Andrea Garetto.

“Il Taggia ha dimostrato di essere una buona squadra, meritevole di occupare il terzo posto in classifica, noi abbiamo giocato una partita attenta, ma non è bastato per ottenere un risultato positivo“.

“Nell’ultimo quarto d’ora di gioco siamo rimasti in inferiorità numerica e questo non ci ha agevolato – afferma l’esterno del Varazze – avremmo meritato di pareggiare l’incontro, ma gli episodi, compreso quello della rete subita, non sono stati favorevoli”.

“Ora dobbiamo concentrarci sulle tre partite che ci aspettano in una settimana, nostro obiettivo è portare a casa il maggior numero di punti possibili”.