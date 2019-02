Varazze 2019, incontro pubblico del Pd: programma e strategie in vista del voto

Varazze. Giochi ancora da decidere a Varazze in vista delle prossime elezioni comunali del 26 maggio. Il sindaco uscente Alessandro Bozzano pare essere indicato come il candidato del centrodestra con l’appoggio del governatore Toti, con gli esponenti locali della coalizione in subbuglio per la decisione e che potrebbero anche cercare strade alternative.

Ad ora il partito Democratico rimane alla finestra, in attesa di capire i movimenti e gli scenari per provare a riunirsi in una lista civica allargata.

Per il momento solo ipotesi: per questo il circolo del partito Democratico di Varazze ha organizzato un incontro pubblico in programma il prossimo 21 febbraio, alle ore 21:00, presso la Sala Fratelli Stellati, una occasione di confronto e condivisione sulle scelte da compiere in vista del voto.

Ma non solo: per il circolo del Pd varazzino un momento di riflessione sul futuro della cittadina del levante savonese e quindi i punti programmatici che dovranno costituire il progetto politico-amministrativo da presentare agli elettori varazzini.