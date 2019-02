Vado Ligure. Il Vado, grazie ad una doppietta di Donaggio, si aggiudica (2-1) il big match del ventesimo turno del campionato di Eccellenza, giocato con l’Imperia di mister Buttu.

Il decimo successo in campionato consente al Vado (quinto in classifica) di rimanere a cinque punti dalla capolista Genova Calcio.

Il commento post partita è affidato a mister Luca Tarabotto, molto felice per il risultato del suo Vado.

“Abbiamo vinto al termine di una partita ben giocata, i miei giocatori sono stati tatticamente perfetti, occupando bene tutti gli spazi e gestendo al meglio il possesso palla, che ci ha permesso di realizzare due reti nel giro di due minuti”.

“La reazione dei nerazzuri ha portato al goal di Costantini, ma la squadra ha saputo gestire bene ogni momento del gioco – continua Tarabotto – in settimana avevamo studiato e preparato bene la partita e in campo i ragazzi sono stati davvero bravi a mettere in pratica il lavoro settimanale”.

“Dedichiamo il successo alla società, allo staff tecnico che ci mettono in condizione di esprimerci al meglio… la vittoria sull’Imperia, rilancia le nostre ambizioni, vogliamo e siamo certi di essere competitivi, ai massimi livelli, nella lotta per il vertice”