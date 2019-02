Quiliano. Il Millesimo si aggiudica (1-0, Protelli) il big match del campionato di Seconda Categoria, girone B, superando la Vadese di Tony Saltarelli, che nel post partita analizza, serenamente l’andamento della gara.

“E’ stata una bella partita, da categoria superiore – esordisce il mister della Vadese – non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi, che per il gioco espresso e le occasioni avute, avrebbero meritato il pareggio. Faccio i complimenti al Millesimo, lanciato verso il ritorno in Prima Categoria, mentre il nostro percorso di crescita non si ferma per una sconfitta… vogliamo arrivare secondi in classifica, per affrontare i play off nella migliore posizione“.