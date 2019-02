Under 18 Eccellenza: Vado vince a Torino sul Don Bosco Crocetta

Vado Ligure. Insidiosa trasferta a Torino contro il Don Bosco Crocetta per gli Under 18 Eccellenza della Pallacanestro Vado.

Primo quarto ben giocato da Vado che è fluida in attacco e fa buona guardia in difesa, solo le percentuali al tiro basse non consentono un punteggio migliore, 14 a 22.

Nella prima parte del secondo quarto i pappagallini migliorano in difesa e in contropiede prendono un buon margine di vantaggio fino a toccare i venti punti. A quel punto inizia un’altra partita, gli ospiti si rilassano e giocherellano senza incidere.

Il Crocetta così un po’ per volta si accende prendendo ritmo e fiducia, andando al riposo sul 27 a 38 ma con l’inerzia a favore.

Infatti nel terzo quarto la squadra di casa, complice la morbida difesa ospite, inizia a bombardare il canestro e recuperare punti, fino al 57 pari raggiunto metà dell’ultimo quarto.

A quel punto Vado ha una reazione di energia e orgoglio, ritrovando se stessa almeno in attacco, con Anaekwe che si desta dal torpore delle ultime partite e guida i suoi ad un nuovo vantaggio che permette di portare a casa una vittoria per nulla scontata.

Il tabellino della partita valevole per la 21ª giornata:

Don Bosco Crocetta – Pallacanestro Vado 74-79

(Parziali: 14-22; 27-38; 51-57)

Don Bosco Crocetta: Valetti 8, Cuccu 2, Leone 14, Galluzzo, Lissiotto 17, Possekel 8, Romagnoli ne, Boeri 4, Magnocavalli 3, Pagetto, Gualdi 12, Caputo 5. All. Tassone

Pallacanestro Vado: Jancic 8, Cito 2, Pesce 2, Franceri ne, Lo Piccolo 21, Pintus 3, Brignolo 10, Anaekwe 14, Tsetserukou 17, Cirillo 2. All. Imarisio, ass. Prati e S. Dagliano

Arbitri: Brindisi (Torino) e Frassati (Biella)