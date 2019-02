Under 18 Eccellenza e Serie C Silver: doppia qualificazione già a febbraio per Vado

Vado Ligure. Settimana super per Pallacanestro Vado con i suoi atleti più grandi. La vittoria di domenica in Serie C Silver a Rapallo con la Pro Recco e la sconfitta del College a Biella lunedì sera nell’Under 18 Eccellenza regalano ai ragazzi di Imarisio la doppia qualificazione già ad inizio febbraio: davvero tanta roba.

Non tanto per i playoff raggiunti matematicamente in Serie C Silver (adesso bisognerà difendere il quinto posto finale) ma soprattutto per la raggiunta seconda fase interregionale nell’Under 18 Eccellenza. La riforma del massimo campionato giovanile, che in estate ha voluto una seconda fase ristretta ed una finale nazionale ad otto anziché a sedici squadre, porta già adesso la Pallacanestro Vado nelle prime 24 compagini italiane (sono 814 le squadre iscritte all’Under 18 in Italia) che saranno divise in sei gironi da quattro con sorteggio integrale,in pratica un girone di una finale nazionale su sei gare anziché tre) .

Il Piemonte ha promosso quattro squadre alla seconda fase (contro le cinque della scorsa stagione) ed attualmente Vado, terza in classifica, finirebbe in un girone con Scandone Avellino, Fortitudo Bologna e Vis Ferrara. Un risultato già adesso di grande prestigio.

Già la partita con il Campus Moncalieri di martedì scorso valeva solo per il posizionamento tra qualificate ed è stato un peccato non essere riusciti a difendere il più 15 dell’andata. Non è detto però che finire primi o quarti possa avere grande valenza nella composizione dei gruppi della seconda fase, fatto salvo il prestigio di giocarsi il titolo piemontese fino al termine: se le quattro squadre ormai qualificate vincessero gli scontri diretti in casa e non lasciassero punti per strada ci si ritroverebbe con Pallacanestro Varese, Campus Moncalieri, Pallacanestro Vado e Pallacanestro Biella tutte pari a 44 punti e si dovrebbe ricorre ad una super avulsa per definire la vincente e le posizioni dal secondo al quarto posto.

Per questo Vado dovrà vincere a Torino sul Don Bosco Crocetta martedì prossimo per poi giocarsi al meglio la super sfida con la capolista Pallacanestro Varese al Pallone di casa martedì 26 febbraio.

A Moncalieri le due squadre all’inizio provano a giocare e Vado ha la meglio con un parziale (10-0 al 3°) che costringe Campus all’immediato time-out. All’uscita dalla sospensione la partita cambia, trasformandosi in un rollerball infinito in cui hanno la meglio la maggiore intensità ed energia del team torinese, che sfrutta meglio un metro arbitrale più vicino al catch che alla kickboxing.

I pappagallini non riescono ad adeguarsi al tipo di partita e subiscono un brutto parziale che li porta all’intervallo sotto 46 a 29, con la gara che sembra compromessa. Il terzo quarto però è un’altra storia: Vado affila la mannaia, con le unghie e con i denti rimonta tutto lo svantaggio, fino ad avere la palla del possibile pareggio in contropiede uno contro zero dove Brignolo viene stuprato senza sanzione. La partita svolta, a Vado iniziano a mancare un po’ di energie dopo lo sforzo fatto per rimontare e le corte rotazioni (Cirillo non utilizzabile, Anaekwe al 30%) oltre alle scorie della gara di C a Rapallo.

Le zingarate di Lo Piccolo e l’ottima gara di Tsetserukou non bastano e il Campus riprende un po’ di margine, Vado prova a riavvicinarsi nuovamente (meno 7 a 3’ dalla fine) ma negli ultimi cinque minuti la benzina finisce del tutto e la squadra di casa può così dilagare.

Resta il rammarico per non aver saputo reagire subito al tipo di partita che è diventata dopo i primi minuti, cosa che poi è stata pagata nel crollo finale dopo una bella rimonta.

Ora bisogna raccogliere le forze e recuperare gli acciaccati, battere Pegli domani al Pallone (ore 18,15) per consolidare il quinto posto in Serie C e presentarsi a Torino con l’obiettivo di riagganciare la vetta e giocarsi fino alla fine il titolo piemontese.

Il tabellino della partita valevole per la 20ª giornata:

Campus Piemonte Basketball – Pallacanestro Vado 87-70

(Parziali: 21-20, 46-29, 60-52)

Campus Piemonte Basketball: Abrate 10, Origlia 11, Arduino 3, Jakimovski 14, Reggiani 8, Castellino 20, Mortarino 11, Manzani, Ianuale 3, Fruscoloni 7, Tagliano, Nuhanovic. All. Spanu

Pallacanestro Vado: Jancic 2, Cito 6, Pesce 4, Bertolotti, Lo Piccolo 17, Pintus 5, Brignolo 6, Anaekwe 1, Tsetserukou 29, Cirillo. All. Imarisio, ass. Prati e S. Dagliano

Arbitri: Quarta e De Bernardi (Torino)