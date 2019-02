Under 18 Eccellenza: doppia vittoria per i ragazzi di coach Imarisio

Vado Ligure. Doppio turno per gli Under 18 Eccellenza della Pallacanestro Vado questa settimana.

Primo match lunedì a Tortona, partita insidiosa contro una squadra dalla classifica bugiarda, che ora al completo può mettere in difficoltà tutti. Il primo periodo è infatti punto a punto, Vado è imprecisa in attacco e troppo morbida in difesa (un fallo commesso in dieci minuti), così il parziale recita 17-19. Nel secondo quarto le difese abbandonano definitivamente la partita, che resta in bilico fino al 41-44 al riposo.

Il terzo quarto inizia allo stesso modo, poi finalmente i liguri riescono a prendere qualche punto di vantaggio, chiudendo il quarto in doppia cifra avanti 62-73. Nei primi cinque minuti dell’ultimo quarto Vado subisce solo tre punti e prende il largo fino a superare i venticinque punti di vantaggio. Come troppo spesso succede però, a vantaggio acquisito, i pappagallini staccano la spina e iniziano la saga della sufficienza, subendo ben 25 punti in cinque minuti, così la partita termina col folle punteggio di 90 a 102.

Il tabellino della partita valevole per la 18ª giornata:

Derthona Basket – Pallacanestro Vado 90-102

(Parziali: 17-19, 41-44, 62-73)

Derthona Basket: Paulinus 11, Buffo 14, Barbieri 9, Ugolini 13, Dolcino, Rota, Lisini 14, Tchintcharauli 26, Emanuelli, Moro 3. All Talpo

Pallacanestro Vado: Jancic 14, Cito 2, Bertolotti, Lo Piccolo 14, Pesce 16, Pintus 9, Brignolo 10, Anaekwe 10, Tsetserukou 27, Cirillo ne. All. Imarisio, ass. Prati e S. Dagliano

Arbitri: Ceratto (Castellazzo Bormida) e Lanzone (Torino)

Seconda partita settimanale giovedì al geodetico, dove è andato in scena il derby con Pegli. Il primo quarto è tutto di marca Vado che fa in difesa subendo solo cinque punti e disfa in attacco collezionando palle perse ed errori al tiro da sotto. Nel secondo quarto in attacco i pappagallini continuano la saga degli errori e in difesa non sono attenti come all’inizio, così negli spogliatoi si va sul 38-21.

Nella terza frazione torna in scena una difesa più attenta di Vado che concede di nuovo solo 7 punti nel tempino. L’attacco è un po’ più fluido anche se si continua a sbagliare troppi tiri facili, col quarto che termina 59 a 28. Ultimo quarto simile al terzo, fino al finale 78 a 37.

Il tabellino della partita valevole per la 19ª giornata:

Pallacanestro Vado – Basket Pegli 78-37

(Parziali: 18-5, 38-21, 59-28)

Pallacanestro Vado: Jancic 15, Valsetti, Cito ne, Lo Piccolo 14, Bertolotti 3, Pesce 9, Pintus 5, Brignolo, Anaekwe 14, Tridondani 1, Tsetserukou 14, Cirillo. All. Imarisio, ass. Prati e S. Dagliano

Basket Pegli: Mozzone 7, Bochicchio 3, Moggio 3, Ficarra, Vagnati, Danovaro 3, Ventura 1, Zaio ne, Nsesih 20, Penna, De Natale, Nowalowski. All. Costa.

Arbitri: Puccini e Gonella (Genova)