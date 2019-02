Under 16 Eccellenza: Vado vince con Galliate e blinda il podio

Vado Ligure. La squadra della Pallacanestro Vado che gioca il campionato Under 16 Eccellenza si è aggiudicata il match contro Galliate per 69-46, mettendo in cassaforte almeno il terzo posto finale.

Nel girone piemontese (la Liguria esprime solo il campionato regionale Silver) la squadra di coach Prati, già qualificata alla seconda fase interregionale, non sbaglia il facile match della 23ª giornata contro l’ultima in classifica e si mette dietro matematicamente Casale ed Auxilium Torino.

Per mantenere il secondo posto il Vado dovrà vincere tutte e tre le partite restanti (Derthona in casa, insidiosa trasferta a Pegli, ultima in casa chiusa dal pronostico contro la capolista Borgomanero). Un percorso accidentato che la proietta, unica ligure, verso uno degli otto gironi a sei squadre della seconda fase (48 squadre ancora in gara su 679 iscritte) probabilmente composto da Reyer Venezia, Pallacanestro Cantù, Energy Forlì, Virtus Padova e Santarcangelo di Romagna. Esperienza stimolante ben oltre un gironcino di una finale nazionale (dieci partite anziché tre) e trasferte “educative” in vista dei prossimi anni e delle categorie superiori.

I vadesi, privi di Bertolotti per un guaio muscolare che lo vedrà rientrare nella tappa ungherese dell’Eybl il 15 marzo in Ungheria, contro Galliate iniziano forte, con attenzione difensiva e fluidità in attacco trascinati dal trio Tridondani-Giannone-Lebediev e buone risultanze da Biorac e Squeri così da scavare un solco importante già nel primo quarto (25-10). La partita continua in crescendo per i biancorossi che vanno al riposo avanti di 25 e con soli 20 punti subiti.

Lo staff tecnico approfitta del largo margine per mettere in campo chi deve confrontarsi con questo campionato e, nei minuti in campo, sono emerse le difficoltà per migliorare. I 2004 a lungo impiegati (esordio per Ferrando) provano la ricerca del gioco che, logicamente, ha prodotto anche qualche disastro.

Tutto sommato una prova positiva ed utile, giocata su una base da cui bisogna continuare a lavorare avendo un mese di tempo prima della seconda fase. Prossimo impegno: sabato 2 marzo alle ore 20 nel Pallone di casa contro Derthona.

Il tabellino della partita valevole per la 23ª giornata

Pallacanestro Vado – Basket Galliate 69-46

(Parziali: 25-10; 45-20; 51-31)

Pallacanestro Vado: Squeri 8, Biorac 10, Bonifacino 1, Lebediev 19, Micalizzi 4, Tridondani 17, Giannone 6, Ferrando 3, Genta, Bertolotti ne, Franchello 1. All. Prati, ass. Pozzi – Cacace.

Basket Galliate: Colombi 5, Quattrocchi 8, Zuliani 7, S. Pollastro 8, Vella 2, A. Pollastro 4, Nobili 1, La Micela 7, Cardani 4. All. Gallina.

Arbitri: Vozzella (Andora) e Andreini (San Bartolomeo al Mare).

Classifica: College Borgomanero 40; Pallacanestro Vado; Novipiù Campus 34; Junior Casale 28; Auxilium Torino 26; Biella; Oleggio 22; Pegli 18; My Basket Genova 16; 5 Pari Torino 14; Derthona, Don Bosco Crocetta 8; Galliate 6.