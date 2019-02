Under 16 Eccellenza, Vado: sconfitta a Oleggio e riscatto a Biella

Vado Ligure. Scivolone ad Oleggio per i biancorossi che perdono 91-79. Partita complicata per i vadesi, che in difesa fanno fatica ad arginare le soluzioni offensive dei piemontesi ed in attacco non sempre sono efficaci, così da arrivare alla sirena di metà partita in perfetta parità sul punteggio di 44-44.

Dopo l’intervallo la musica non cambia, Oleggio prende fiducia e i vadesi continuano a non riuscire a bloccare la vena offensiva dei padroni di casa ma all’ultima pausa le squadre sono ancora in parità.

Nell’ultimo periodo Vado allunga sino al più 6 (75-69 al 34°) ma l’uscita per falli di Tridondani penalizza fortemente gli ospiti, che subiscono un 22-4 finale che consegna i 2 punti ai padroni di casa.

Il tabellino della partita valevole per la 19ª giornata:

Oleggio Junior Basket – Pallacanestro Vado 91-79

(Parziali: 22-22; 44-44; 67-67)

Oleggio Junior Basket: Colombo 15, Beolchi, Bazzani 8, Negroni 6, Litcan 24, Belleita 10, Farruggio 3, Testai 20, Abramonte 2, Berra 3, Dalle Carbonare. All. Piana, ass. Zenzolo

Pallacanestro Vado: Biorac ne, Lebediev 12, Micalizzi 2, Tridondani 12, Giannone 18, Pierucci, Genta 11, Bertolotti 14, Franchello 10. All. Prati, ass. Pozzi – Cacace

Arbitri: Mamone (Novara) e Signorile (Bellinzago Novarese)

Vadesi che tornano alla vittoria contro Biella, dopo la sconfitta di mercoledì sera. Inizio di partita diverso rispetto all’ultima uscita stagionale per i biancorossi, che si fanno sentire in difesa, e a fine primo quarto il punteggio vede i liguri in vantaggio 14-9.

Nella seconda frazione i piemontesi trovano qualche soluzione in più dalla lunga distanza ed i pappagallini accusano il colpo, tant’è che sulla sirena che a metà partita il tabellone segna 36-34 a favore di Biella.

Nella ripresa Vado è più attenta in difesa e malgrado perda sanguinosi palloni riesce a tornare in vantaggio all’ultimo mini riposo (51-47). Nell’ultimo periodo la squadra ospite allunga ancora sino alla doppia cifra di vantaggio, ma i biellesi rientrano ancora senza però riuscire a tornare avanti.

Buona reazione dei biancorossi alla sconfitta precedente: con i 2 punti del Biella Forum conquistano la qualificazione matematica alla seconda fase.

Il tabellino della partita valevole per la 20ª giornata:

Pallacanestro Biella – Pallacanestro Vado 58-63

(Parziali: 9-14; 36-34; 47-51)

Pallacanestro Biella: Lavino ne, Valcauda 6, Pietra 16, Bottone 2, Bona 5, Moro 6, Bazzani ne, Ceretti 2, Loro 1, Fiorindo 20. All. Baroni, ass. Trombin

Pallacanestro Vado: Squeri 6, Biorac 4, Lebediev 15, Micalizzi 2, Tridondani 6;, Giannone 12, Pierucci, Genta 5, Bertolotti 13, Franchello. All. Prati, ass. Pozzi – Cacace

Arbitri: Colpo (Biella) e Jacazio (Campiglia Cervo)

Classifica: College Borgomanero 34; Pallacanestro Vado 30; Novipiù Campus 28; Junior Casale 26; Auxilium Torino 24; Oleggio 18; Biella, Pegli 16; My Basket Genova, 5 Pari Torino 14; Derthona 8; Don Bosco Crocetta 6; Galliate 4