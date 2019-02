Un’altra domenica da podio per lo Sharin Judo

Savona. Per lo Sharin Judo è stato un altro weekend costellato da podi in gare di livello internazionale.

Tra sabato 9 e domenica 10 febbraio sono saliti sul gradino più alto del podio Davide Crevani e Alessia Trespine al Trofeo internazionale Città di Como, nel quale hanno presenziato squadre di varie nazioni europee, che hanno reso il livello del trofeo molto elevato. Laura Peritore si è dovuta accontentare della medaglia di bronzo nella nuova categoria Junior.

Una medaglia d’oro è stata conquistata da Mattia Fiori nel 22° Trofeo Gino Bianchi di ju jitsu a Genova.

Un fine settimana che continua la striscia positiva di risultati positivi degli ultimi mesi, che fanno ben sperare per il futuro della società. Un plauso anche agli altri atleti in gara che sono rimasti appena sotto il podio, ma che hanno comunque fatto ben figurare la società in ogni categoria.

Nella foto sopra: Alessia Trespine sul podio

Mattia Fiori sul podio